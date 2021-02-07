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Após empate com o Everton, jogador do Manchester United é vítima de injuria racial

Axel Tuanzebe também foi vítima de comentários racistas junto com o atacante Martial após a derrota para o Sheffield United...
LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 12:20

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 12:20

Crédito: Paul Ellis/AFP
Após o empate entre Manchester United e Everton por 3 a 3, o zagueiro Axel Tuanzebe foi vítima de comentários racistas nas redes sociais. Esta é a segunda vez que o jogador é vítima de injúria racial online.+ Relembre como foi o confrontoNo mês passado, Tuanzebe e Martial foram alvos após a derrota dos Red Devills contra o Sheffield United. Na época, em resposta a um dos usuários, o zagueiro disse "Minha RAÇA Minha RELIGIÃO Minha COR = FUTEBOL".Ainda na época da partida contra o Sheffield, o Manchester United disse estar "enojado" com os comentários e soltou uma nota em conjunto com o City, Everton e Liverpool.VEJA A NOTA DIVULGADA À ÉPOCA
"Hoje Manchester United, Everton, Manchester City e Liverpool se uniram para apoiar a Semana de Conscientização sobre Crimes de Ódio na Grande Manchester.
Nossos quatro grandes clubes do Noroeste estão unidos com os prefeitos de Greater Manchester e Liverpool City Region, e com a polícia de Greater Manchester e a polícia de Merseyside. Condenamos o abuso racista que muitos jogadores, dirigentes e torcedores continuam a enfrentar, mais recentemente no plataformas de mídia social.
Estamos ombro a ombro ao dizer que não há espaço para racismo, ódio ou qualquer forma de discriminação em nosso belo jogo. Isso não deveria acontecer e deve parar."

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