Após empate com o Everton, jogador do Manchester United é vítima de injuria racial

Após o empate entre Manchester United e Everton por 3 a 3, o zagueiro Axel Tuanzebe foi vítima de comentários racistas nas redes sociais. Esta é a segunda vez que o jogador é vítima de injúria racial online.+ Relembre como foi o confrontoNo mês passado, Tuanzebe e Martial foram alvos após a derrota dos Red Devills contra o Sheffield United. Na época, em resposta a um dos usuários, o zagueiro disse "Minha RAÇA Minha RELIGIÃO Minha COR = FUTEBOL".Ainda na época da partida contra o Sheffield, o Manchester United disse estar "enojado" com os comentários e soltou uma nota em conjunto com o City, Everton e Liverpool.VEJA A NOTA DIVULGADA À ÉPOCA