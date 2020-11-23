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Após empate com o Corinthians, Diego Souza desabafa: 'tentamos de todas as maneiras'

Jogador entende que o time do Grêmio até buscou o gol, mas acabou esbarrando na retranca do Timão, que teve dois jogadores seus expulsos...

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 23:44

LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2020 às 23:44
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Mesmo em vantagem numérica em campo, o Grêmio acabou empatando sem gols com o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.Analisando o duelo na capital paulista, Diego Souza frisou que o Tricolor 'insistiu de todas as maneiras'. Entretanto, por conta do adversário ter tido Marllon e Otero expulsos, acabou ficando recuado apenas segurando as investidas dos visitantes, ressaltando que faltou uma oportunidade clara de gol.
"Explica nada. Sufocamos, tentamos de todas as maneiras. A equipe do Corinthians ficou com oito jogadores dentro da área. Tentamos, mas não tivemos a oportunidade clara. Eles ficaram com dois a menos pela nossa qualidade e por tudo o que fizemos na partida. A equipe está de parabéns porque lutou e tentou fazer a coisa acontecer", declarou.
O Imortal chegou aos 34 pontos, caindo para a 8ª colocação. Na quinta-feira, a equipe de Renato Gaúcho voltará a campo, porém pela CONMEBOL Libertadores, onde irá encarar o Guaraní-PAR pelo jogo de ida das oitavas de final.

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