Após empate com o Corinthians, Diego Souza desabafa: 'tentamos de todas as maneiras'

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Mesmo em vantagem numérica em campo, o Grêmio acabou empatando sem gols com o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.Analisando o duelo na capital paulista, Diego Souza frisou que o Tricolor 'insistiu de todas as maneiras'. Entretanto, por conta do adversário ter tido Marllon e Otero expulsos, acabou ficando recuado apenas segurando as investidas dos visitantes, ressaltando que faltou uma oportunidade clara de gol.

"Explica nada. Sufocamos, tentamos de todas as maneiras. A equipe do Corinthians ficou com oito jogadores dentro da área. Tentamos, mas não tivemos a oportunidade clara. Eles ficaram com dois a menos pela nossa qualidade e por tudo o que fizemos na partida. A equipe está de parabéns porque lutou e tentou fazer a coisa acontecer", declarou.