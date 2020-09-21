Após eliminar o Benfica, PAOK viaja para enfrentar o Krasnodar e buscar vaga nos grupos da Champions

A última fase eliminatória da Liga dos Campeões começa nesta terça-feira com clubes sonhando em conquistar uma vaga na fase de grupos do torneio mais importante do futebol europeu. Todos os duelos serão disputados em partidas de ida e volta. O PAOK, que eliminou o Benfica, viaja para encarar o Krasnodar, às 16h (horário de Brasília).
No mesmo horário, o RB Salzburg, time sensação da última temporada ao ser liderado por Haaland e Minamino, irá até Israel para enfrentar o Maccabi Tel-Aviv. Desta vez, a equipe austríaca é liderada por Szoboszlai em busca uma nova classificação para a fase de grupos.
Fechando os confrontos desta terça-feira, o Midtjylland, da Noruega, sonha em conquistar uma vaga inédita na história do clube nos grupos da Liga dos Campeões. O time do brasileiro Paulinho encara o Slavia Praga, da República Checa, também às 16h (horário de Brasília) após ter eliminado o Young Boys.