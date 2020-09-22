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Após eliminar Benfica de Jesus, PAOK perde para o Krasnodar na ida dos playoffs da Champions; veja placares

Fora de casa, equipe grega até sai na frente, mas leva virada dos russos. Partida de volta será no próximo dia 30, na Grécia...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 18:21

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 18:21
Crédito: PAOK levou virada do Krasnodar fora de casa (Divulgação/PAOK
A fase de playoffs da Liga dos Campeões, que antecede a disputa dos grupos, teve início nesta terça-feira com três jogos. O time grego do PAOK, que eliminou o Benfica de Jorge Jesus na terceira fase de qualificação, começou atrás na disputa contra o Krasnodar, da Rússia.
Fora de casa, o PAOK até saiu na frente com gol de Pelkas, mas tomou a virada: Claesson (de pênalti) e Cabella marcaram para o Krasnodar e fecharam o placar em 2x1. A partida de volta, na Grécia, será no dia 30.SALZBURG VIRA FORA DE CASANo caminho dos campeões, o RB Salzburg, da Áustria, venceu fora de casa o Maccabi Tel Aviv por 2x1. O time do brasileiro André Ramalho saiu atrás, com gol de Biton aos nove da primeira etapa. Porém, os touros viraram na etapa final: Szboszlai (aos 4, de pênalti) e Okugawa (aos 12) fecharam o placar.
TIME DO BRASILEIRO EVANDER FICA NO ZEROA outra partida do dia foi entre Slavia Praha (República Tcheca) e Midtyjlland (Dinamarca), time do meia brasileiro Evander, ex-Vasco. Em um jogo sem muitas chances de gol na casa do Slavia, os dois times ficaram no 0x0. Evander foi substituído aos 31 da etapa final.
As partidas de volta entre Salzburg x Tel Aviv e Slavia x Midtyjlland também serão realizadas no dia 30 de setembro.

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