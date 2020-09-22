Após eliminar Benfica de Jesus, PAOK perde para o Krasnodar na ida dos playoffs da Champions; veja placares

Crédito: PAOK levou virada do Krasnodar fora de casa (Divulgação/PAOK

A fase de playoffs da Liga dos Campeões, que antecede a disputa dos grupos, teve início nesta terça-feira com três jogos. O time grego do PAOK, que eliminou o Benfica de Jorge Jesus na terceira fase de qualificação, começou atrás na disputa contra o Krasnodar, da Rússia.

Fora de casa, o PAOK até saiu na frente com gol de Pelkas, mas tomou a virada: Claesson (de pênalti) e Cabella marcaram para o Krasnodar e fecharam o placar em 2x1. A partida de volta, na Grécia, será no dia 30.SALZBURG VIRA FORA DE CASANo caminho dos campeões, o RB Salzburg, da Áustria, venceu fora de casa o Maccabi Tel Aviv por 2x1. O time do brasileiro André Ramalho saiu atrás, com gol de Biton aos nove da primeira etapa. Porém, os touros viraram na etapa final: Szboszlai (aos 4, de pênalti) e Okugawa (aos 12) fecharam o placar.

TIME DO BRASILEIRO EVANDER FICA NO ZEROA outra partida do dia foi entre Slavia Praha (República Tcheca) e Midtyjlland (Dinamarca), time do meia brasileiro Evander, ex-Vasco. Em um jogo sem muitas chances de gol na casa do Slavia, os dois times ficaram no 0x0. Evander foi substituído aos 31 da etapa final.