Após eliminações, Léo confia que a resposta do Vitória será na Série B

Crédito: Divulgação/EC Vitória

A semana tem sido difícil para o torcedor do Vitória. Eliminado da Copa do Nordeste e Baiano, o elenco terá tempo para recuperar até a estreia da Série B e dar uma resposta ao seu torcedor.Ciente do momento complicado, o lateral-direito Léo garante que a equipe quer virar a página e recolocar o Leão nas primeiras colocações da Segundona.

'O time tem total possibilidade de responder as críticas dentro de campo. Nós sentimos as eliminações e acreditamos que a virada só depende das nossas forças. A Série B é a nossa principal meta e queremos iniciar bem', declarou.

No lado pessoal, o atleta garante que está motivado para ajudar o Leão a conquistar bons resultados.