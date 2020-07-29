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futebol

Após eliminações, Léo confia que a resposta do Vitória será na Série B

Com as quedas no Baianão e Copa NE, o elenco do Leão sentiu a pressão dos torcedores e precisa dar uma resposta o quanto antes...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 21:28

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 21:28
Crédito: Divulgação/EC Vitória
A semana tem sido difícil para o torcedor do Vitória. Eliminado da Copa do Nordeste e Baiano, o elenco terá tempo para recuperar até a estreia da Série B e dar uma resposta ao seu torcedor.Ciente do momento complicado, o lateral-direito Léo garante que a equipe quer virar a página e recolocar o Leão nas primeiras colocações da Segundona.
'O time tem total possibilidade de responder as críticas dentro de campo. Nós sentimos as eliminações e acreditamos que a virada só depende das nossas forças. A Série B é a nossa principal meta e queremos iniciar bem', declarou.
No lado pessoal, o atleta garante que está motivado para ajudar o Leão a conquistar bons resultados.
'Estou trabalhando muito para crescer de produção e para melhorar meu desempenho em campo com a camisa do clube. Venho me dedicando bastante no dia a dia para que isso seja possível. Estou muito feliz em poder estar de volta ao Vitória, o clube onde tudo começou', afirmou.

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