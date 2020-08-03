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Após eliminação para Grêmio em semifinal, técnico Márcio Nunes se despede do Novo Hamburgo

Equipe disputou fase final do segundo turno com o Grêmio e acabou derrotada com gol no fim da partida após grande reação. Ele deixou portas abertas para o futuro...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 16:44

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 16:44

Crédito: João Goularte/DVG/Novo Hamburgo
Com apenas 10 dias para fazer a preparação do Novo Hamburgo para a retomada do Campeonato Gaúcho, o técnico Márcio Nunes alcançou um feito importante ao levar o clube para as semifinais do segundo turno da competição estadual. Após a derrota por 4x3, sofrida para o Grêmio no último domingo, o treinador deixou o clube e agora aguarda novas propostas para dar sequência na temporada, já que o Novo Hamburgo não terá calendário no segundo semestre de 2020.
- Pelo curto tempo de preparação que tivemos, além das perdas de atletas durante o período sem jogos, acho que só tenho elogios aos jogadores, comissão técnica e diretoria do Novo Hamburgo. Conseguimos uma classificação para as semifinais, tida como improvável por muitos - afirmou ele, que concluiu:
- Mas, chegamos lá e por muito pouco não decidimos a nossa sorte com o Grêmio nos pênaltis. Deixo meu agradecimento a todos, principalmente ao elenco, que teve uma entrega e um entendimento do que foi treinado acima da média. Espero deixar as portas abertas para quem sabe um dia voltar.
Márcio Nunes dirigiu o Novo Hamburgo em quatro partidas, desde que assumiu o time no dia 12 de julho. Com uma vitória, dois empates e apenas uma derrota, o treinador tirou o time do risco de rebaixamento para a zona de classificação do Grupo A.
Na despedida do treinador, um jogo emocionante contra o Grêmio. Após estar perdendo por 2x0 e 3x1 em alguns momentos da partida, o time reagiu e buscou o empate duas vezes.
- Foi um jogo muito equilibrado. Sofremos dois gols cedo em momentos de desatenções nossa, mas a equipe teve força e soube reagir da melhor maneira possível. Buscamos o empate com muita garra, mas também com organização e estratégia definida. Apesar de uma derrota no fim deixar sempre marcas, a sensação é de que demos o nosso melhor pelo clube. Foi uma grande partida em todos os aspectos.

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