Após eliminação no Paulistão, maior torcida organizada do Corinthians faz cobranças: 'Honrem a camisa'

Um dia após a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista para o São Paulo, a Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, se manifestou através das redes sociais cobrando o atual elenco do Timão.> GALERIA - Relembre todos os técnicos estrangeiros do Corinthians

Na postagem, a torcida não citou nomes de nenhum atleta ou dirigente, mas enfatizou a presença de 'jogadores baladeiros, acomodados e sem preparo físico'.

Ainda, a organizada se mostrou insatisfeita com a ausência de um bom futebol apesar do alto investimento e contratações feitas desde o último semestre de 2021, quando a diretoria trouxe Renato Augusto, Paulinho, Giuliano, Willian e Róger Guedes.

> TABELA - Confira e simule os primeiros jogos do Timão na Libertadores Fora da disputa do Paulistão, Vítor Pereira terá oito dias de preparação até a estreia na Copa Libertadores, na terça-feira (5), às 21h30, contra o Always Ready, na Bolívia, pelo Grupo E, que ainda conta com Boca Juniors e Deportivo Cali, da Colômbia.

O Corinthians se reapresenta no CT Joaquim Grava nesta segunda-feira (28), no final da tarde, iniciando a preparação para o duelo contra os bolivianos.