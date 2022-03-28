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Após eliminação no Paulistão, maior torcida organizada do Corinthians faz cobranças: 'Honrem a camisa'

Gaviões da Fiel se mostrou insatisfeita com a ausência de um bom futebol apesar do alto investimento e contratações...
LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2022 às 13:58

Publicado em 28 de Março de 2022 às 13:58

Um dia após a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista para o São Paulo, a Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, se manifestou através das redes sociais cobrando o atual elenco do Timão.> GALERIA - Relembre todos os técnicos estrangeiros do Corinthians
Na postagem, a torcida não citou nomes de nenhum atleta ou dirigente, mas enfatizou a presença de 'jogadores baladeiros, acomodados e sem preparo físico'.
Ainda, a organizada se mostrou insatisfeita com a ausência de um bom futebol apesar do alto investimento e contratações feitas desde o último semestre de 2021, quando a diretoria trouxe Renato Augusto, Paulinho, Giuliano, Willian e Róger Guedes.
> TABELA - Confira e simule os primeiros jogos do Timão na Libertadores Fora da disputa do Paulistão, Vítor Pereira terá oito dias de preparação até a estreia na Copa Libertadores, na terça-feira (5), às 21h30, contra o Always Ready, na Bolívia, pelo Grupo E, que ainda conta com Boca Juniors e Deportivo Cali, da Colômbia.
O Corinthians se reapresenta no CT Joaquim Grava nesta segunda-feira (28), no final da tarde, iniciando a preparação para o duelo contra os bolivianos.
Crédito: GaviõesdaFielcomoseubandeirãonaNeoQuímicaArena(Foto:MaurícioLopes

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