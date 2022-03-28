Após eliminação no Paulista, jogadores do Corinthians projetam estreia na Libertadores

Eliminado do Campeonato Paulista após perder por 2 a 1 para o São Paulo, no estádio do Morumbi, no último domingo (27), pela semifinal da competição, o Corinthians voltará a sua atenção a partir de agora na Copa Libertadores, com estreia já agendada para o dia 5 de abril, uma terça-feira, contra o Always Ready, da Bolívia.O estádio Muncipal de El Alto, distrito localizado nos arredores de La Paz, capital boliviana, onde o Always manda as suas partidas, é o segundo que possui maior altitude em todo o planeta. O local onde o Timão estreará na Libertadores neste ano está localizado 4.090 metros acima do nível do mar.

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Com nove dias para se preparar para a primeira rodada do grupo C da principal competição Sul-Americana, alguns jogadores já começaram a projetar o próximo compromisso logo após a derrota no Majestoso.

- Já joguei esse tipo de jogo, mas não com tanta altitude. Realmente é muito difícil de respirar. Temos que estar compactos, juntos e nos entregar muito. Só assim se vence Libertadores – disse o meia Giuliano.

Torcedor corintiano declarado, o camisa 11 acompanhou de longe a conquista continental do Timão que completa uma década neste ano. Na época em que o Corinthians conquistou a sua única Libertadores, também única até aqui, o atleta defendia o Dnipro, da Ucrânia.

Mesmo assim, Giuliano entende o espírito da Fiel Torcida e sabe que a cobrança para o Corinthians em 2022 será repetir o feito de 10 anos atrás e conquistas novamente a América do Sul.

- A cobrança sempre é grande, no Corinthians precisamos vencer todos os jogos. Libertadores é importante, Corinthians já venceu e sabemos o caminho para conquistarmos de novo – destacou o meia.

Capitão corintiano, o goleiro Cássio mostrou felicidade por voltar à fase de grupos do torneio continental, algo que o Timão não disputava desde 2018 – em 2020, o Corinthians até jogou a Libertadores, mas ficou na primeira fase após ser derrotado, por conta do gol qualificado, pelo Guaraní, do Paraguai. O camisa 12 foi um dos heróis da libertação corintiana, em 2012.

- Um time como o Corinthians tem que disputar sempre a Libertadores. Queremos o bicampeonato, então temos que disputar sempre. Fico feliz por voltar para essa competição tão respeitada. Vamos com tudo – disse Cássio.

Por outro lado, o zagueiro Gil, que é um dos atletas mais experientes do atual elenco corintiano se viu envolvido pelo revés contra o São Paulo e evitou projetar o primeiro jogo pela Liberta.

- Não conversamos sobre isso ainda. Estamos com a cabeça um pouco quente ainda pela derrota no clássico, mas vamos trabalhar e conversar sobre isso ao longo da semana – trouxe o defensor.

O Corinthians está no grupo C da Libertadores. Além dos bolivianos do Always Ready, a chave também conta com o Boca Júniors, da Argentina, e o Deportivo Cali, da Colômbia.