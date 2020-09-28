Após eliminação na Taça de Portugal, atletas de time da 3ª divisão voltam ao centro de treinamento a pé

Uma situação controversa aconteceu no futebol português no último domingo. O Lourosa, clube que disputa o Campeonato de Portugal (equivale à 3ª divisão), foi eliminado na copa nacional pelo São João de Ver após perder por 1x0. Ao término da partida, porém, atletas e comissão técnica voltaram para o centro de treinamento a pé.São João de Ver e Lourosa são cidades vizinhas e a distância entre uma e outra é próxima de 5 quilômetros - a caminhada durou cerca de uma hora. Vários vídeos foram publicados em redes sociais registrando o momento - veja um deles: Em entrevista à rede de televisão 'RTP', Hugo Mendes, presidente do clube, negou que o caso tenha sido um castigo imposto pelo clube, que considera 'exemplar'. O técnico Rui Quinta foi ao encontro da declaração e disse que a decisão foi tomada pelo grupo.