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Após eliminação na Taça de Portugal, atletas de time da 3ª divisão voltam ao centro de treinamento a pé

Lusitânia Lourosa perdeu por 1x0 para o 'vizinho' São João de Ver fora de casa e equipe caminhou cinco quilômetros depois do jogo. Presidente nega que tenha sido castigo...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 17:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 17:28
Crédito: Técnico do clube diz que decisão foi tomada pela equipe (Reprodução/Instagram
Uma situação controversa aconteceu no futebol português no último domingo. O Lourosa, clube que disputa o Campeonato de Portugal (equivale à 3ª divisão), foi eliminado na copa nacional pelo São João de Ver após perder por 1x0. Ao término da partida, porém, atletas e comissão técnica voltaram para o centro de treinamento a pé.São João de Ver e Lourosa são cidades vizinhas e a distância entre uma e outra é próxima de 5 quilômetros - a caminhada durou cerca de uma hora. Vários vídeos foram publicados em redes sociais registrando o momento - veja um deles: Em entrevista à rede de televisão 'RTP', Hugo Mendes, presidente do clube, negou que o caso tenha sido um castigo imposto pelo clube, que considera 'exemplar'. O técnico Rui Quinta foi ao encontro da declaração e disse que a decisão foi tomada pelo grupo.
Apesar disso, os relatos contraditórios seguem circulando e o sindicato de atletas de Portugal considerou a situação como 'inadmissível'.

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