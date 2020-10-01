Após eliminação na Libertadores, Raí banca Diniz no São Paulo

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Fernando Diniz continuará trabalhando como técnico do São Paulo. O diretor executivo Raí disse após a derrota por 2 a 1 para o River Plate, na noite da última quarta-feira, que ele seguirá trabalhando com o elenco. O revés carimbou a eliminação do Tricolor na fase de grupos da Libertadores, algo que não acontecia desde 1987.

- Sim, com a comissão técnica, com o Diniz (segue). A gente sabe que tem muito trabalho, muita seriedade, muito conteúdo, mas a gente tem que melhorar. Tivemos duas competições nesta temporada, completamente atípica com a pandemia, a gente está passando da metade da temporada. Tivemos duas competições (Paulista e Libertadores) e estamos fora – disse o diretor em entrevista ao “ge”, na Argentina.

O São Paulo faz parte do grupo D da competição e ocupa a terceira colocação, agora já eliminado junto do quarto colocado Binacional. Em primeiro lugar, a LDU, com 12 pontos, e, em segundo, o River Plate, com dez. O Tricolor fez uma campanha, até agora, com uma rodada faltando para terminar a fase de grupos, com três derrotas, um empate e apenas uma vitória.- Não foi só uma derrota, foi uma desclassificação que dói bastante na gente. É amarga. Tem que saber que, quando não se consegue um objetivo, é porque tem erros, a gente tem que rever. Mas também tem muito trabalho, muita coisa importante que foi feita até agora e que a gente acredita que pode evoluir. Mas é um momento de tristeza, reflexão, reavaliação, mas seguimos com o trabalho. Sabemos que tem muito trabalho até aqui. Tem coisas boas, mas que não foram suficientes e a gente tem que melhorar – completou Raí.

Fernando Diniz chegou ao São Paulo há pouco mais de um ano, em 26 de setembro de 2019. Ele conseguiu a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, que lhe garantiu uma vaga para disputar a fase de grupos da Libertadores. Neste ano, apesar da temporada atípica por coronavírus, o time foi eliminado do Campeonato Paulista pelo Mirassol em pleno Morumbi e, agora, caiu nesta fase no torneio continental. Raí, no entanto, manteve as esperanças nas competições que ainda restam para fechar essa temporada.

– Temos a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, então temos que acreditar nisso, e o São Paulo tem que vencer e pensar em melhorar para ter mais condições, mais capacidade, mais chances de conquistar os títulos. Então temos duas chances nessa temporada que é a Copa do Brasil e o Brasileiro – finalizou.