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Após eliminação na Copa do Brasil, Roger Machado fala sobre a necessidade de reforços no Grêmio

Treinador analisou o elenco após a queda precoce na competição...
LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 00:56

Publicado em 02 de Março de 2022 às 00:56

O Grêmio está eliminado da Copa do Brasil e a pressão dentro do clube gaúcho promete ser grande nas próximas semanas. A equipe foi derrotada pelo Mirassol por 3 a 2 e caiu pela primeira vez em sua história na primeira fase da competição. Com isso, com apenas duas semanas no cargo, o técnico Roger Machado tem a primeira crise para gerir dentro do elenco e sabe que precisa recuperar os atletas.
>>> Como fica o calendário do Grêmio com a eliminação na Copa do Brasil? Após o revés, o comandante falou, em coletiva, sobre o processo de recuperação pós-baque e a necessidade de reforços para a sequência do ano.
- Eles (jovens) carregam a identificação, mas vão precisar amadurecer. Em jogos como hoje, vamos precisar de mais. Temos que fortalecer o elenco - alertou, antes de completar:
- Vamos ter que reconstruir a autoestima desse grupo. Não podemos nos habituar a perder.
Crédito: RogerMachadoétécnicodoGrêmio(LucasUebel/GrêmioFBPA

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