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Após eliminação na Copa da França, Pochettino fica próximo do adeus no Paris Saint-Germain

Treinador argentino está pressionado após derrota para o Nice na última segunda-feira...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 20:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 20:42
A eliminação nas oitavas de final da Copa da França diante do Nice pode acarretar em uma demissão de Mauricio Pochettino no Paris Saint-Germain. De acordo com o jornal 'Le Parisien', a diretoria não tem ficado contente com as atuações ruins da equipe nas últimas partidas da temporada e pode dispensar o treinador.+ Com a camisa 10 do PSG, Messi é criticado pela imprensa após jogo apagado na Copa da França
Ainda segundo o veículo, o clube já queria demitir o treinador em janeiro, mas não encontrou um substituto ideal no mercado e preferiu manter o argentino. O principal alvo foi o francês Zinedine Zidane, mas o ex-jogador recusou assumir o comando do time no meio da temporada.
+ Caminho aberto! Arsenal rescinde com Aubameyang, que deve ser anunciado pelo Barcelona
O Paris Saint-Germain é líder do Campeonato Francês de forma isolada, com 53 pontos. O vice-líder Nice tem 52 pontos. Na Champions League, os parisienses encaram o Real Madrid nas oitavas de final. Na próxima rodada, o time da capital encara o Lille, no domingo, às 16h45 (horário de Brasília).
Crédito: PassagemdePochettinoestáporumfionoPSG(Foto:Reprodução/TwitterdoPSG

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