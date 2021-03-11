Após eliminação do Barcelona, Mbappé publica foto demonstrando admiração por Messi

Após o empate que eliminou o Barcelona da Liga dos Campeões, Mbappé publicou uma foto nas redes sociais com Lionel Messi. Em seu Instagram, o francês escreveu "obrigado ao futebol por me dar a oportunidade de viver esse sonho todos os dias".

A foto postada aumentou os rumores de uma possível transferência de Messi ao Paris Saint-Germain. O argentino tem contrato apenas até o final da atual temporada e pode deixar o clube catalão de graça.Mbappé marcou um hat-trick na partida de ida que culminou na eliminação do Barcelona da Liga dos Campeões. Na segunda partida, Messi marcou um lindo gol, mas perdeu pênalti.