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futebol

Após eliminação, Anthony Lopes elogia Bruno Guimarães

Goleiro do Lyon também falou sobre seu futuro e revelou estar feliz no clube francês...

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 11:36

LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 11:36
Crédito: Sergei Supinsky / AFP
Apesar da derrota na semifinal da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique, Anthony Lopes garantiu estar muito feliz no Lyon. Para o goleiro português, "o futuro não importa agora".
- Ninguém sabe o futuro. Estou bem no Lyon e estou me preparando para fazer um grande campeonato no próximo ano. O meu futuro não importa agora. Há que pensar na próxima temporada, continuar a jogar bem - disse.
Lopes também rasgou elogios ao meio-campista brasileiro Bruno Guimarães.
- Bruno é um jogador espetacular. É muito inteligente, já fala francês apesar de estar há pouco tempo no Lyon. A equipe foi espetacular com ele. É um craque, tem que continuar demonstrando seu nível. Espero que chegue à Seleção Brasileira em breve - concluiu.

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