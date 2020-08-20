Após eliminação, Anthony Lopes elogia Bruno Guimarães

Apesar da derrota na semifinal da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique, Anthony Lopes garantiu estar muito feliz no Lyon. Para o goleiro português, "o futuro não importa agora".
- Ninguém sabe o futuro. Estou bem no Lyon e estou me preparando para fazer um grande campeonato no próximo ano. O meu futuro não importa agora. Há que pensar na próxima temporada, continuar a jogar bem - disse.
Lopes também rasgou elogios ao meio-campista brasileiro Bruno Guimarães.
- Bruno é um jogador espetacular. É muito inteligente, já fala francês apesar de estar há pouco tempo no Lyon. A equipe foi espetacular com ele. É um craque, tem que continuar demonstrando seu nível. Espero que chegue à Seleção Brasileira em breve - concluiu.