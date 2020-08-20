Após eliminação, Anthony Lopes elogia Bruno Guimarães

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Apesar da derrota na semifinal da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique, Anthony Lopes garantiu estar muito feliz no Lyon. Para o goleiro português, "o futuro não importa agora".

- Ninguém sabe o futuro. Estou bem no Lyon e estou me preparando para fazer um grande campeonato no próximo ano. O meu futuro não importa agora. Há que pensar na próxima temporada, continuar a jogar bem - disse.

Lopes também rasgou elogios ao meio-campista brasileiro Bruno Guimarães.