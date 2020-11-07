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Após dúvida em gol, Bruno Fernandes revela: 'Não me importo se não for meu. Todos devem ser líderes'

Na segunda vez em que balançou as redes contra o Everton, houve
polêmica se a bola teria sido desviada por Marcus Rashford...

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 13:50

LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 13:50
Crédito: CARL RECINE / POOL / AFP
Após a vitória sobre o Everton por 3 a 1, Bruno Fernandes foi questionado sobre seu segundo gol na partida. No lance, o português tentou cruzar, mas Rashford acabou não conseguindo desviar e enganou Pickford. Para o camisa 18 do Manchester United, não importa quem balançou as redes.
- Não importa se o Marcus tocou, o gol pode ser dele, não há nenhum problema. O mais importante é que eu devo servir os meus companheiros. Sabemos no vestiário o que temos que fazer. Todos devem ser líderes - disse.Questionado sobre a boa atuação dos Red Devils e a dificuldade em reproduzi-la contra o Istanbul, o português foi claro.
- Foi um grande final de jogo. Sabíamos o que tínhamos de fazer hoje. Houve alguns erros na segunda parte, ficamos muito confiantes e acabamos não segurando muito a bola, mas depois que sofremos o primeiro gol soubemos reagir. Sabemos da nossa qualidade. Foi difícil nos recuperarmos depois da derrota para o Istanbul.

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