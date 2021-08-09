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Após drama na Eurocopa, Eriksen deve deixar a Inter de Milão e voltar ao Ajax, diz jornal

Meio-campista dinamarquês pode voltar a atuar pela equipe holandesa visto que não poderá atuar com um desfibrilador na Itália...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 17:19

LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 17:19
Crédito: HANNAH MCKAY / POOL / AFP
O meio-campista dinamarquês Christian Eriksen, que sofreu uma parada cardíaca na estreia de sua seleção na última edição da Eurocopa, pode deixar a Inter de Milão para assinar com o Ajax, seu ex-clube. O jornal Telegraaf informa que o jogador não pode atuar com o seu desfibrilador na Itália.
Veja a tabela do ItalianoO jornal holandês 'De Telegraaf' informa que o meio-campista Christian Eriksen pode voltar a atuar nos gramados europeus, mas não pela Inter de Milão, seu clube atual, mas sim pelo Ajax, onde o dinamarquês atuou entre os anos de 2008 e 2013.
Após sofrer uma parada cardíaca durante a estreia da Dinamarca na Eurocopa contra a Finlândia, Christian Eriksen esteve no centro de um drama para definir o futuro de sua vida, não só no futebol. Um desfibrilador foi instalado no coração do jogador, que já pode voltar aos treinamentos.
Apesar de poder atuar fisicamente, a presença do desfibrilador no coração de Eriksen impede que o jogador atue na Itália, visto que as regras do futebol do país proíbem que atletas atuem com o aparelho. Com isso, o dinamarquês busca um novo clube.
No Ajax, o defensor Daley Blind já atua com um desfibrilador em seu coração, visto que as regras holandesas permitem que o atleta o faça, ao contrário da Itália. Com isso, o clube holandês e Eriksen já buscam acertar uma negociação para a sua volta aos gramados.

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