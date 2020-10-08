Após dois meses, Roger anuncia saída do Operário e cogita aposentadoria

Crédito: José Tramontin/Operário-PR

Durou pouco a passagem do experiente atacante Roger pelo Operário-PR. Em coletiva por videoconferência, nesta quinta-feira, o atleta de 35 anos anunciou que irá rescindir o contrato com o Fantasma, menos de dois meses depois da apresentação, em agosto. Além disso, Roger afirmou que irá repensar a carreira no futebol e esse pode ter sido o seu último capítulo como jogador profissional.

- Quero comunicar que estou me desligando do Operário-PR. Estou dando um tempo no futebol, talvez uma despedida ou um tempo. Parar com o futebol até eu achar que eu volte ou parar de vez. Em 2021 começar algum projeto, talvez já não como atleta. Talvez eu sinta um pouco de vontade de jogar, até aqui estou muito realizado como atleta.Na curta passagem, Roger disputou oito jogos pelo Fantasma e marcou um gol, na vitória sobre o Sampaio Corrêa. A decisão do atleta de rescindir o contrato foi comunicada à diretoria e à comissão técnica no último sábado, um dia após o empate contra o Vitória. Na ocasião, o atacante foi titular e atuou por 57 minutos.

Com extenso currículo, Roger acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Palmeiras, Corinthians, Internacional, Fluminense, Botafogo e São Paulo, onde foi campeão da Libertadores em 2005. Além disso, conquistou a Copa do Brasil, em 2008, pelo Sport e teve passagem marcante pela Ponte Preta, último clube antes do Operário-PR.