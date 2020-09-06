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futebol

Após dois jogos, Reinaldo volta e pode fazer do Flu a sua principal vítima

Lateral-esquerdo já marcou três gols contra Flu, Corinthians e, curiosamente, São Paulo. Ele apresentou sintomas de gripe, mas seus dois testes de Covid deram negativo...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2020 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Desfalque contra Corinthians (suspenso) e Atlético-MG (gripe), o lateral-esquerdo Reinaldo está novamente à disposição de Fernando Diniz e deverá retornar ao time titular do São Paulo neste domingo, às 16h, contra o Fluminense, no Morumbi, pela oitava rodada do Brasileirão. Ele pode fazer do adversário a sua maior vítima da carreira.
Fluminense e Corinthians foram vazados três vezes pelo lateral ao longo da carreira dele, sendo todos os gols marcados pelo São Paulo. Curiosamente, o Tricolor Paulista completa a lista de equipes que mais tomaram gols dele. Contra seu atual clube, Reinaldo marcou por Paulista (2012), Ponte Preta (2016) e Chapecoense (2017).Reinaldo enfrentou o Fluminense sete vezes ao longo de suas passagens pelo São Paulo. O retrospecto não é muito favorável (três derrotas, dois empates e duas vitórias), mas ele foi decisivo sempre que sua equipe venceu.
Marcou o segundo gol da vitória por 2 a 1 no Morumbi em 2013 e os dois da vitória pelo mesmo placar no Maracanã em 2019, ambos pelo Brasileirão.
Livre dos sintomas de gripe, Reinaldo fez dois testes para Covid-19 nos últimos dias e os dois deram negativo. Ele voltou à rotina do elenco na sexta-feira e deve recuperar sua vaga no lugar de Liziero.
Reinaldo soma 227 jogos pelo São Paulo, clube que defende desde 2013, com interrupções em 2016 e 2017, quando esteve emprestado para Ponte e Chapecoense. Ele tem 15 gols pelo clube do Morumbi. Nesta temporada, marcou três.

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