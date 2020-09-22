futebol

Após dois gols, Ibra diz: 'Se eu tivesse 20 anos, teria marcado quatro'

Atacante de 38 anos foi responsável pela vitória do Milan sobre o Bologna na estreia do Campeonato Italiano. Sueco voltou a se comparar com Benjamin Button e se diz bem...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 08:43

Crédito: Ibrahimovic já tem três gols na temporada em apenas duas partidas (MIGUEL MEDINA / AFP
Após a vitória do Milan contra o Bologna por 2 a 0 na estreia do Campeonato Italiano, Ibrahimovic, autor dos dois gols, chamou atenção pela sua confiança ao ser entrevistado no final da partida. Assim, o centroavante voltou a se comparar com Benjamin Button e afirmou se sentir bem mesmo aos 38 anos.
- Se eu tivesse 20 anos esta noite, eu teria marcado quatro gols, não dois. Sou como Benjamin Button: nasci velho, mas vou morrer jovem.
O camisa 11 chegou em janeiro ao Milan, jogou 18 partidas na última temporada, marcou 10 gols e anotou cinco assistências, além de ter ajudado o time a subir na tabela e alcançar a 6ª colocação. Na primeira partida da principal competição nacional, o sueco já tem dois tentos, além de ter marcado um gol no triunfo da equipe contra o Shamrock Rovers, pela fase eliminatória da Liga Europa.

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

