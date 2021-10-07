Após dois gols contra o Atibaia, Matheus vislumbra classificação do Taubaté na Copa Paulista

Crédito: Caique Toledo/EC Taubaté

O Taubaté faz uma campanha relativamente boa na Copa Paulista e pode figurar entre os classificados para a próxima fase da competição. Na última terça-feira, o Burro da Central visitou o Atibaia e levou um ponto fora de casa.Com dois gols de Matheus Devellard, o duelo terminou empatado em 2 a 2. O camisa 10 comemorou e muito seus primeiros gols no campeonato. Para ele, o Taubaté tem condições de avançar, mas prega cautela e pés no chão.

- Estamos em busca do nosso objetivo, algo que foi planejado e está sendo trabalhado por todos nós. Fico feliz de poder ajudar. Já havia contribuído com uma assistência, agora fui feliz com dois gols. Não importa como, só quero ajudar. Ainda é um pouco cedo pra falar sobre isso, mas estamos focados e vamos lutar para passar pra próxima fase.