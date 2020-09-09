Após dois dias treinando sozinho, Messi se incorpora ao elenco

Após dois dias treinando individualmente, Lionel Messi se incorporou ao resto do elenco para começar os trabalhos em grupo visando a disputa da próxima temporada. Sob ordens do novo técnico Ronald Koeman, o argentino participou de atividades ao lado de Coutinho, De Jong, Ansu Fati e Busquets.O camisa 10 também trabalhou ao lado do amigo Luis Suárez, que busca resolver seu destino após saber que não faz parte dos planos do treinador holandês. No entanto, o argentino foi visto mais sorridente na manhã desta quarta-feira do que nos primeiros dias em que esteve no Centro de Treinamento após toda a polêmica sobre sair ou não da equipe catalã.