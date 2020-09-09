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futebol

Após dois dias treinando sozinho, Messi se incorpora ao elenco

Craque argentino participou de primeira atividade em grupo sob comando de Koeman nesta quarta-feira. Camisa 10 pode participar de amistoso preparativo no sábado...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 08:42

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 08:42
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Após dois dias treinando individualmente, Lionel Messi se incorporou ao resto do elenco para começar os trabalhos em grupo visando a disputa da próxima temporada. Sob ordens do novo técnico Ronald Koeman, o argentino participou de atividades ao lado de Coutinho, De Jong, Ansu Fati e Busquets.O camisa 10 também trabalhou ao lado do amigo Luis Suárez, que busca resolver seu destino após saber que não faz parte dos planos do treinador holandês. No entanto, o argentino foi visto mais sorridente na manhã desta quarta-feira do que nos primeiros dias em que esteve no Centro de Treinamento após toda a polêmica sobre sair ou não da equipe catalã.
O Barça inicia sua jornada no Campeonato Espanhol apenas no próximo dia 27 de setembro, na 3ª rodada da competição contra o Villarreal. Antes, o elenco encara dois amistosos que servem como preparação contra o Gimnàstic e Girona nos dias 12 e 16 de setembro, respectivamente. É provável que Messi esteja em campo nestas atividades.

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