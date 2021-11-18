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Após dois anos, parceria Avaí Kindermann é encerrada

Família de Salézio Kindermann, que faleceu neste ano, havia cortado gastos após assumir o comando das Caçadoras...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 10:59

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 10:59

Caso queria continuar com a sua equipe de futebol feminino, o Avaí terá de fazê-lo sem a parceria junto a família Kindermann que, segundo informação da jornalista Andrielli Zambonin, decidiu encerrar suas atividades depois de 18 anos de serviços prestados. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA decisão já vinha sendo amadurecida desde o falecimento de Salezio Kindermann, vítima de complicações da Covid-19 em maio deste ano, diante do alto custo para a manutenção do projeto. Não à toa, o Napoli (outro clube que Salézio era gestor) fechou as portas depois de ser eliminado no Brasileirão Feminino.
Antes da parceria, o clube da cidade de Caçador, distante mais de 400 quilômetros de Florianópolis, já se demonstrava uma verdadeira potência no futebol feminino com a conquista de dez títulos estaduais além da Copa do Brasil em 2015.
Segundo declararam ao portal 'ge' o genro e a filha do fundador do Kindermann, Daniel e Valéria Kindermann, o clube Azzurra tem a premissa legal de assumir a estrutura do clube que, se não for suportado, sequer disputará em 2022 o Campeonato Brasileiro:
- Se o Avaí não assumir, se mais ninguém quiser fazer a gestão e bancar a equipe, vamos enviar uma carta a CBF e dar seguimento aos tramites legais e burocráticos.
Crédito: Reprodução/Twitter@BrasileiraoFeminino

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