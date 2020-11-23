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Após dois anos no Johor, Maurício, ex-Palmeiras e Sporting renova por mais três épocas no clube

Zagueiro é o principal nome da equipe e mostrou
estar feliz por dar continuidade ao trabalho
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 nov 2020 às 12:40

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 12:40

Crédito: Divulgação / Johor
Principal destaque do Johor, da Malásia, nas últimas duas épocas, o zagueiro Maurício, ex-Sporting e Palmeiras, renovou contrato com o clube para as próximas três temporadas. Feliz com a permanência na agremiação, o jogador, com passagem pela Lazio e futebol da Polônia, comemorou a assinatura.
- Quando cheguei ao Johor senti que aqui seria a minha segunda casa. Estou muito feliz por permanecer no clube e agradeço à confiança do clube em mim. Estou muito motivado com tudo que tem acontecido comigo e espero continuar contribuindo para que o Johor cresça dentro e fora de campo - afirmou.Ainda de acordo com o atleta, seu objetivo é levar o Johor a conquistar títulos.
- Meu objetivo é continuar ajudando o clube a conquistar títulos. Estou construindo uma história muito bonita aqui com resultados importantes. Vou continuar dando minha vida em campo para honrar essa camisa até o fim.

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