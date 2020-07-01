Após dois anos em Portugal, zagueiro celebra sua volta ao futebol brasileiro

Crédito: Divulgação/Mirassol

Após seu desligamento da União Desportiva Oliveirense de Portugal, ao qual atuou por dois anos consecutivos, Wellington comemora sua volta ao futebol brasileiro na equipe que o zagueiro já capitaneou, o Mirassol.

- Vestir a camisa do Mirassol é me sentir em casa, clube que me acolheu e onde eu me sinto bem - disse o jogador.

Em sua primeira passagem pelo Leão, o atleta defendeu as cores do Clube por um ano e meio, disputando o Brasileirão Série D e o Campeonato Paulista da Série A1. No Paulistão-2020 o Mirassol tem mais dois desafios antes da fase decisiva, frente ao Água Santa e posteriormente à Ponte Preta; com uma vitória o clube garante passagem para a próxima fase.

- Tenho a expectativa de ajudar o clube a se classificar para a próxima fase e consequentemente irmos o mais longe que conseguirmos - comentou.

O Campeonato Paulista A1 desta temporada está paralisado desde o dia 16 de março e Wellington se mostra ansioso para defender o Mirassol, voltar aos gramados do futebol brasileiro, se considerando um novo atleta depois dos dois anos em Portugal.