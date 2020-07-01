Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após dois anos em Portugal, zagueiro celebra sua volta ao futebol brasileiro

Wellington voltará a defender o Mirassol, clube do interior paulista e tem a expectativa de poder ajudar o time na disputa do estadual, que deve ser retomado no próximo mês...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2020 às 23:52

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 23:52

Crédito: Divulgação/Mirassol
Após seu desligamento da União Desportiva Oliveirense de Portugal, ao qual atuou por dois anos consecutivos, Wellington comemora sua volta ao futebol brasileiro na equipe que o zagueiro já capitaneou, o Mirassol.
- Vestir a camisa do Mirassol é me sentir em casa, clube que me acolheu e onde eu me sinto bem - disse o jogador.
Em sua primeira passagem pelo Leão, o atleta defendeu as cores do Clube por um ano e meio, disputando o Brasileirão Série D e o Campeonato Paulista da Série A1. No Paulistão-2020 o Mirassol tem mais dois desafios antes da fase decisiva, frente ao Água Santa e posteriormente à Ponte Preta; com uma vitória o clube garante passagem para a próxima fase.
- Tenho a expectativa de ajudar o clube a se classificar para a próxima fase e consequentemente irmos o mais longe que conseguirmos - comentou.
O Campeonato Paulista A1 desta temporada está paralisado desde o dia 16 de março e Wellington se mostra ansioso para defender o Mirassol, voltar aos gramados do futebol brasileiro, se considerando um novo atleta depois dos dois anos em Portugal.
- Minha experiência no futebol português trouxe uma leitura de jogo mais rápida que dentro de campo faz bastante diferença - concluiu.E MAIS:Futevôlei, segurança e cardápio variado: Mirassol prepara o retornoDeportivo La Coruña entra no leilão beneficente da Federação PaulistaZagueiro revelado pelo Palmeiras se despede de clube portuguêsVice-artilheiro do Carioca, Caio Dantas acerta com o Água SantaCorinthians empresta jovem zagueiro João Victor para o Atlético-GO E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados