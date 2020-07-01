Após dois anos em Portugal, zagueiro celebra sua volta ao futebol brasileiro

Após seu desligamento da União Desportiva Oliveirense de Portugal, ao qual atuou por dois anos consecutivos, Wellington comemora sua volta ao futebol brasileiro na equipe que o zagueiro já capitaneou, o Mirassol.
- Vestir a camisa do Mirassol é me sentir em casa, clube que me acolheu e onde eu me sinto bem - disse o jogador.
Em sua primeira passagem pelo Leão, o atleta defendeu as cores do Clube por um ano e meio, disputando o Brasileirão Série D e o Campeonato Paulista da Série A1. No Paulistão-2020 o Mirassol tem mais dois desafios antes da fase decisiva, frente ao Água Santa e posteriormente à Ponte Preta; com uma vitória o clube garante passagem para a próxima fase.
- Tenho a expectativa de ajudar o clube a se classificar para a próxima fase e consequentemente irmos o mais longe que conseguirmos - comentou.
O Campeonato Paulista A1 desta temporada está paralisado desde o dia 16 de março e Wellington se mostra ansioso para defender o Mirassol, voltar aos gramados do futebol brasileiro, se considerando um novo atleta depois dos dois anos em Portugal.
- Minha experiência no futebol português trouxe uma leitura de jogo mais rápida que dentro de campo faz bastante diferença - concluiu.E MAIS:Futevôlei, segurança e cardápio variado: Mirassol prepara o retornoDeportivo La Coruña entra no leilão beneficente da Federação PaulistaZagueiro revelado pelo Palmeiras se despede de clube portuguêsVice-artilheiro do Carioca, Caio Dantas acerta com o Água SantaCorinthians empresta jovem zagueiro João Victor para o Atlético-GO E MAIS: