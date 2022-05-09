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futebol

Após dizer que não voltará ao Brasil, Jorge Jesus deve fechar com clube europeu

Treinador deve se reunir nesta segunda-feira em Portugal com representantes do Fenerbahçe para negociar
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Publicado em 09 de Maio de 2022 às 10:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 10:27
Jorge Jesus está perto de ser o novo técnico do Fenerbahçe. De acordo com o jornal turco ‘A Spor’, representantes do clube vão se reunir com o treinador em Portugal nesta segunda-feira para negociar um acerto.> Milan vai sair da fila? Veja grandes jejuns de títulos de liga pelo mundo
O técnico português estava no Brasil na última semana e em uma entrevista ao blog do jornalista Renato Maurício Prado da ‘UOL’, revelou que tinha o desejo de retornar ao Flamengo. Porém, ao desembarque em Portugal neste domingo, Jorge Jesus disse que não vai voltar ao futebol brasileiro.
O Fenerbahçe entrou em negociação com Jorge Jesus desde o início de abril. O presidente do clube, Ali Koç, já se reuniu com o treinador em Portugal anteriormente, para conversarem sobre uma proposta para o português assumir o cargo.
Desde que saiu do Benfica em dezembro de 2021, Jorge Jesus está sem clube. O treinador recebeu propostas de equipes brasileiras, como Corinthians e Atlético-MG.
Crédito: (Foto:PATRICIADEMELOMOREIRA/AFP

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