Após divergências, jogo entre Barcelona de Guayaquil e Flamengo é mantido

Flamengo vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Minutos depois de as autoridades de saúde da Prefeitura de Guayaquil decidirem interditar o Monumental, local da partida entre Flamengo e Barcelona, marcada para as 19h15 (de Brasília), desta terça-feira (22), houve imbróglio com a prefeita Cynthia Viteri e divergências quanto aos órgãos nacionais, e o jogo está mantido. Ou seja, o estádio está assegurado como o palco do confronto pela 4ª rodada do Grupo A da Libertadores.

Mais cedo, em entrevista à imprensa local, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, afirmou não concordar com o possível cancelamento da partida, mas disse respeitar a decisão das autoridades do país - que, através do âmbito municipal, haviam "inabilitado" o estádio do jogo, o que motivou a prefeita da cidade equatoriana a negar tal atitude, instantes depois, no Twitter.

EL ESTADIO MONUMENTAL NO ESTÁ INHABILITADO.



Estamos a la espera del pronunciamiento del Ministro de Salud, en función de establecer si se da o no, el partido de hoy.



Seguiremos el protocolo que el Ministerio señale. — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) September 22, 2020

Diante desse cenário de reviravoltas, a delegação rubro-negra, no Equador desde a última semana, quando o Flamengo visitou o Independiente del Valle (e foi goleado por 5 a 0), e que teve sete atletas e dois integrantes da comissão técnica a testarem positivo para Covid-19, retornará ao Brasil logo após o jogo, em voo fretado.

Os nomes que testaram positivo, entre os atletas, foram de Isla, Matheuzinho, Filipe Luís, Diego, Michael, Vitinho e Bruno Henrique, além do chefe do departamento médico do clube, Marcio Tannure, e Juan (ex-zagueiro e atual membro da diretoria).