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Libertadores

Após divergências, jogo entre Barcelona de Guayaquil e Flamengo é mantido

Palco do duelo pela Libertadores chegou a ficar 'inabilitado' após vistoria de autoridades de saúde da Prefeitura de Guayaquil; prefeita negou, contudo. A bola vai rolar às 19h15

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 16:38
Flamengo vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil
Flamengo vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Minutos depois de as autoridades de saúde da Prefeitura de Guayaquil decidirem interditar o Monumental, local da partida entre Flamengo e Barcelona, marcada para as 19h15 (de Brasília), desta terça-feira (22), houve imbróglio com a prefeita Cynthia Viteri e divergências quanto aos órgãos nacionais, e o jogo está mantido. Ou seja, o estádio está assegurado como o palco do confronto pela 4ª rodada do Grupo A da Libertadores.
Mais cedo, em entrevista à imprensa local, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, afirmou não concordar com o possível cancelamento da partida, mas disse respeitar a decisão das autoridades do país - que, através do âmbito municipal, haviam "inabilitado" o estádio do jogo, o que motivou a prefeita da cidade equatoriana a negar tal atitude, instantes depois, no Twitter.
Diante desse cenário de reviravoltas, a delegação rubro-negra, no Equador desde a última semana, quando o Flamengo visitou o Independiente del Valle (e foi goleado por 5 a 0), e que teve sete atletas e dois integrantes da comissão técnica a testarem positivo para Covid-19, retornará ao Brasil logo após o jogo, em voo fretado.
Os nomes que testaram positivo, entre os atletas, foram de Isla, Matheuzinho, Filipe Luís, Diego, Michael, Vitinho e Bruno Henrique, além do chefe do departamento médico do clube, Marcio Tannure, e Juan (ex-zagueiro e atual membro da diretoria).
Em tempo: até o momento da publicação desta nota, a Conmebol não se manifestou oficialmente sobre os contratempos recentes.

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