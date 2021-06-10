Após disputar amistosos na seleção olímpica, Liziero retorna ao São Paulo

O técnico Hernán Crespo terá o retorno do volante Lizieo para a partida diante do Atlético-MG, às 16h, em Belo Horizonte, no próximo domingo (13), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
VOCÊ QUE MANDA! QUEM VOCÊ ESCALARIA COMO TITULAR? PABLO OU EDER?
O camisa 14 esteve fora das últimas três partidas da equipe por conta de sua convocação para a seleção olímpica do Brasil, que disputou amistosos diante de Cabo Verde e Sérvia. Liziero jogou 28 minutos contra os sérvios, ajudando na vitória por 3 a 0.
Durante sua ausência no Tricolor, o técnico Hernán Crespo escalou Rodrigo Nestor, outro jovem cria das categorias de base da equipe. Foi assim nas partidas diante de Atlético-GO e 4 de Julho. No duelo contra os piauienses, William fez a função do camisa 14.
Na temporada, Liziero participou de 14 partidas, com um gol marcado, na vitória por 4 a 0 sobre a Ferroviária, nas quartas de final do Campeonato Paulista, competição em que o São Paulo se sagrou campeão estadual.