Após discussões em campo, Lampard nega problemas com Jurgen Klopp

Durante a derrota do Chelsea para o Liverpool em Anfield por 5 a 3 pelo Campeonato Inglês, o técnico Frank Lampard, dos Blues, ficou irritado com algumas situações que observou do banco dos Reds. Após o duelo, em entrevista aos microfones da “Sky Sports”, o comandante negou qualquer problema com Jurgen Klopp.

- Não tenho nenhum problema com Klopp, ele treinou esta equipe e é fantástico. No banco, há uma linha muito tênue quando se ganha, e eles venceram a liga, o jogo limpo para o Liverpool, mas também não pode ficar arrogante por isso.Lampard se exaltou em alguns momentos da partida e reclamou de maneira efusiva contra marcações da arbitragem e contra o alemão e seu assistente técnico. A equipe de arbitragem teve que intervir e conter os ânimos exaltados durante os 90 minutos.