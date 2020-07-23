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futebol

Após discussões em campo, Lampard nega problemas com Jurgen Klopp

Técnico inglês elogiou treinador campeão alemão, mas disse que vencedores não pode ser arrogantes. Comandante dos Blues também reclamou de marcações de arbitragem...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 12:13

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 12:13

Crédito: PHIL NOBLE / POOL / AFP
Durante a derrota do Chelsea para o Liverpool em Anfield por 5 a 3 pelo Campeonato Inglês, o técnico Frank Lampard, dos Blues, ficou irritado com algumas situações que observou do banco dos Reds. Após o duelo, em entrevista aos microfones da “Sky Sports”, o comandante negou qualquer problema com Jurgen Klopp.
- Não tenho nenhum problema com Klopp, ele treinou esta equipe e é fantástico. No banco, há uma linha muito tênue quando se ganha, e eles venceram a liga, o jogo limpo para o Liverpool, mas também não pode ficar arrogante por isso.Lampard se exaltou em alguns momentos da partida e reclamou de maneira efusiva contra marcações da arbitragem e contra o alemão e seu assistente técnico. A equipe de arbitragem teve que intervir e conter os ânimos exaltados durante os 90 minutos.

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