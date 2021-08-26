Após destaque na Albânia, Devid Silva acerta com equipe de Portugal

Após uma temporada de destaque no futebol da Albânia, o atacante brasileiro Devid Silva acertou a sua ida para o Sporting Covilhã, equipe que disputa a segunda divisão de Portugal. Na temporada passada, o atacante defendeu o KS Kastrioti, da Albânia, e marcou 10 gols em 29 jogos disputados. Devid celebra a oportunidade de jogar em uma das principais ligas da Europa.
Veja a tabela do Português- Encaro essa oportunidade como uma das melhores na minha carreira. Fui muito bem recebido aqui por todos do clube, tive uma identificação muito boa e espero corresponder bem dentro de campo. O clube tem uma estrutura maravilhosa, tem tudo que um atleta precisa para trabalhar bem e desempenhar o melhor dentro do campo - disse.
Devid fará a sua segunda temporada no futebol europeu. Com passagem por Avaí e Londrina, o brasileiro de 25 anos espera fazer uma grande temporada com a camisa do Covilhã e levar a equipe para a primeira divisão.
- Tenho a expectativa de fazer uma temporada como nunca fiz, vou trabalhar muito pra isso. Estou muito feliz e motivado de estar aqui, vou dar o meu melhor para ajudar o clube e meus companheiros na busca pelo acesso à primeira divisão - concluiu.