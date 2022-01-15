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Após desistir de Lucas Ribeiro, São Paulo mira outro nome para a zaga

Bruno Viana, que estava no Flamengo, é o nome que está no radar da diretoria tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 07:00

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 07:00

O zagueiro Lucas Ribeiro, ex-Internacional e que pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, foi cogitado para reforçar o elenco do São Paulo na temporada de 2022, mas a diretoria do clube freou a negociação em razão, também, do comportamento do atleta extracampo. Agora, o Tricolor pode contar com o reforço de Bruno Viana, ex-Flamengo.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022O atleta de 26 anos foi oferecido ao técnico Rogério Ceni, com quem trabalhou no Rubro-Negro. Ele pertence ao Braga (Portugal), e tem contrato com o clube até 2023, sendo um nome que agrada diretoria e comissão técnica. O contrato seria por empréstimo de um ano, segundo a 'TNT Sports'.
Caso acerte com o clube do Morumbi, Bruno Viana ocupará a vaga no elenco deixada por Bruno Alves, que vai defender o Grêmio nesta temporada. Com a camisa do Fla, o zagueiro disputou 38 partidas e marcou um gol.
Diretoria desiste de Lucas Ribeiro
Houve uma análise também extracampo, que inclusive gerou assunto de torcedores na web. Em 2018, um caso de vídeo íntimo envolvendo uma menor de idade foi supostamente vazado pelo atleta.
O atleta de 22 anos, que pertence ao Hoffenheim, atuou em 2021 pela equipe do Internacional e chegaria ao Tricolor Paulista por empréstimo com opção de compra ao fim do contrato.
Crédito: OzagueiroBrunoVianapodereforçaroSãoPauloem2022(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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