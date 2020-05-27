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futebol

Após desistência do Chelsea, Juventus entra na briga por Jeremie Boga

Os Blues tem uma opção de recompra do atacante, mas não devem exercê-la...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 15:39

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 15:39

Crédito: Divulgação
Jeremie Boga é o novo alvo da Juventus. De acordo com a 'Sky Sport Itália', o Chelsea desistiu da cláusula de recompra do atacante e a equipe de Turim deseja contar com o jogador.
Boga está no Sassuolo há quase dois anos. Os Blues mantiveram uma opção em seu contrato para recomprar o jovem posteriormente, mas não a exercerão.
Apesar disso, o Napoli também está interessado na contratação do atacante e é o favorito para levá-lo. Por outro lado, a Juventus tem um bom relacionamento com o Sassuolo e quer um substituto para Douglas Costa. E MAIS:Técnico da França critica volta do futebol em países europeusDavid Luiz deve deixar o Arsenal no final da temporadaEx-técnico de Haaland diz que jovem se encaixaria no time do LiverpoolArthur comunica ao Barça que não se transferirá para a JuventusApesar do interesse do Liverpool, Werner está bem no RB Leipzig E MAIS:

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