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futebol

Após descanso, São Paulo encerra preparação para enfrentar o Santo André

Tricolor não jogou no final de semana e busca sua primeira vitória no Campeonato Paulista; duelo está marcado para às 19h, no Estádio do Morumbi, pela quinta rodada da competição...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 14:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 14:20
O São Paulo realizou o último treino antes de encarar o Santo André no Estádio do Morumbi. O duelo está marcado para esta quarta-feira (9), às 19h, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.
O time de Rogério Ceni busca a primeira vitória na competição, e soma apenas um ponto em três jogos - o jogo contra o Palmeiras válido pela quarta rodada foi adiado em razão da participação do rival no Mundial de Clubes.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022O elenco tricolor iniciou o dia com uma ativação física na academia e um exercício de velocidade em campo com os preparadores. Para iniciar as atividades com bola, Rogério Ceni dividiu os atletas em três grupos e fez um trabalho técnico em campo reduzido.
Para finalizar as atividades antes do confronto em casa, os jogadores participaram de um trabalho tático e um exercício final de troca de passes e finalizações.Diante do Santo André, Rogério Ceni deve manter o revezamento de goleiros. Tiago Volpi atuou no primeiro e terceiro jogo do Estadual, enquanto Jandrei entrou em campo pela segunda rodada e deve ganhar nova chance agora.
Crédito: OSãoPauloencerrousuapreparaçãoparaenfrentaroSantoAndré(Foto:AnuarSayed/Saopaulofc.net

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