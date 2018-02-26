Após derrota, Wagner Nascimento é demitido do comando do Vitória

O técnico Wagner Nascimento não é mais técnico do Vitória. Após reunião realizada na manhã desta segunda-feira, nas dependências do Salvador Costa, a diretoria alvianil anunciou o desligamento do treinador. Segundo o presidente Ademar Rocha, o nome do novo técnico deve ser anunciado ainda nesta segunda.
No Capixabão 2018, Wagner Nascimento comandou a Águia Azul em seis jogos, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, tendo um aproveitamento de 44,4%, deixando o time na sétima posição, com oito pontos ganhos.