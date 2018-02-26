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Após derrota, Wagner Nascimento é demitido do comando do Vitória

Wagner comandou o Vitória em seis jogos neste Capixabão, sendo duas vitórias, dois empates e duas derrotas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 14:52

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 14:52

Wagner Nascimento treinava o Vitória Crédito: Wagner Chaló/Vitória F.C.
O técnico Wagner Nascimento não é mais técnico do Vitória. Após reunião realizada na manhã desta segunda-feira, nas dependências do Salvador Costa, a diretoria alvianil anunciou o desligamento do treinador. Segundo o presidente Ademar Rocha, o nome do novo técnico deve ser anunciado ainda nesta segunda.
No Capixabão 2018, Wagner Nascimento comandou a Águia Azul em seis jogos, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, tendo um aproveitamento de 44,4%, deixando o time na sétima posição, com oito pontos ganhos.

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