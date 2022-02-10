Após derrota, torcida e jogadores do Náutico entram em conflito do lado de fora dos Aflitos

Uma situação tão absurda quanto inusitada ocorreu após a partida da última quarta-feira (9) após a derrota do Náutico por 2 a 1, diante do Retrô, pelo Campeonato Pernambucano. E os protagonistas desta situação foram torcedores vestidos com indumentárias de uma torcida organizada do Alvirrubro e jogadores do elenco.Tudo começou com o protesto organizado pelos torcedores que estavam usando vestimentas da organizada mais popular do Timbu, a Torcida Jovem Fanáutico, bem em frente a saída dos vestiários do Estádio dos Aflitos. Protesto esse que, rapidamente, subiu o tom diante da postura mais agressiva para com seguranças e os atletas que apareciam na porta de saída.
E, de maneira surpreendente dentro de acontecimentos deste tipo, o atacante Kieza se destacou dos companheiros e avançou efetivamente contra um dos torcedores presentes, ficando muito perto a situação de se tornar uma briga generalizada.
Outros jogadores que estavam próximos no momento do avanço de Kieza, casos de Camutanga, Jean Carlos e Leandro Carvalho, acabaram atuando como elementos pacificadores na confusão, tentando tirar o centroavante do centro da confusão.
Confira um vídeo do acontecimento que circula nas redes sociais