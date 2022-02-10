Após derrota, torcida e jogadores do Náutico entram em conflito do lado de fora dos Aflitos

Uma situação tão absurda quanto inusitada ocorreu após a partida da última quarta-feira (9) após a derrota do Náutico por 2 a 1, diante do Retrô, pelo Campeonato Pernambucano. E os protagonistas desta situação foram torcedores vestidos com indumentárias de uma torcida organizada do Alvirrubro e jogadores do elenco.Tudo começou com o protesto organizado pelos torcedores que estavam usando vestimentas da organizada mais popular do Timbu, a Torcida Jovem Fanáutico, bem em frente a saída dos vestiários do Estádio dos Aflitos. Protesto esse que, rapidamente, subiu o tom diante da postura mais agressiva para com seguranças e os atletas que apareciam na porta de saída.