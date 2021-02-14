Após derrota, técnico do Milan reconhece superioridade do Spezia e lamenta: 'Nada funcionou'

Neste sábado, 13, o Spezia derrotou o Milan por 2 a 0, no Stadio Alberto Picco, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols do jogo foram marcados por Maggiore e Bastoni. Após o confronto, Stefano Pioli, o treinador do Milan, admitiu que o time da casa foi superior e que os Rossoneros foram envergonhados. + Confira a tabela da Lega Serie A- Foi um daqueles jogos em que nada funcionou e merecemos perder. O Spezia foi um justo vencedor, porque nós nunca conseguimos colocar em campo a intensidade e a qualidade necessária para ser melhor que o nosso adversário. É uma lição para todos. Fomos envergonhados e é isto que vai acontecer sempre que entrarmos assim. Neste domingo, a Inter de Milão recebe a Lazio, no estádio Giuseppe Meazza, às 16h45. Caso vença o confronto, passará o Milan (49 pontos) e chegará a liderança da competição, com 50 pontos.