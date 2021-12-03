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futebol

Após derrota, São Paulo se reapresenta de olho no Juventude

Elenco do Tricolor treinou na tarde desta sexta-feira em preparação para encarar a equipe de Caxias do Sul, no Morumbi. Uma vitória afasta a chance de rebaixamento no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 19:07

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 19:07

O elenco do São Paulo se reapresentou na tarde desta sexta-feira (03), no CT da Barra Funda, após a derrota para o Grêmio, por 3 a 0, no Rio Grande do Sul. Agora, o Tricolor volta as atenções para o jogo diante do Juventude, na próxima segunda-feira (06), às 19h, no Morumbi, pela 37ª rodada do Brasileirão. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Grêmio realizaram um trabalho regenerativo e atividades de recuperação.
Entre os lesionados, os volantes Luan e William continuaram os trabalhos de transição, enquanto o atacante Luciano seguiu o tratamento de uma fratura no pulso. Do trio, o mais perto do retorno é o primeiro, que ainda não atuou com Rogério Ceni no comando.
> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiCom 45 pontos e na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Tricolor quer uma vitória contra o Juventude para escapar de vez do inédito rebaixamento.
Crédito: SãoPaulosereapresentouapósderrotaparaoGrêmio(Foto:EricoLeonan/saopaulofc

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