Após derrota, São Paulo se reapresenta de olho no Juventude

O elenco do São Paulo se reapresentou na tarde desta sexta-feira (03), no CT da Barra Funda, após a derrota para o Grêmio, por 3 a 0, no Rio Grande do Sul. Agora, o Tricolor volta as atenções para o jogo diante do Juventude, na próxima segunda-feira (06), às 19h, no Morumbi, pela 37ª rodada do Brasileirão. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Grêmio realizaram um trabalho regenerativo e atividades de recuperação.