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Após derrota para o Manchester United, Tuchel balança no cargo e vê Allegri ameaçar seu emprego

Diretoria do Paris Saint-Germain não gostou do resultado
em casa e estuda uma troca no comando do clube...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 13:23

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 13:23

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Após a difícil derrota em casa para o Manchester United, Thomas Tuchel pode deixar o comando do Paris Saint-Germain. De acordo com o "La Gazzetta dello Sport", a direção do clube francês já tem um nome para o substituir: Massimiliano Allegri.Tuchel já havia atraído desconfiança da diretoria e dos torcedores após a derrota na final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique. Agora, o treinador pode ser finalmente demitido.
Com seis títulos do Campeonato Italiano e duas vezes na final da Liga dos Campeões, Allegri é visto como um treinador que iria de acordo com o que a diretoria do PSG estuda para o clube. Além disso, ele está livre no mercado e chegaria à custo zero.

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