Após derrota para o Manchester United, Tuchel balança no cargo e vê Allegri ameaçar seu emprego

Após a difícil derrota em casa para o Manchester United, Thomas Tuchel pode deixar o comando do Paris Saint-Germain. De acordo com o "La Gazzetta dello Sport", a direção do clube francês já tem um nome para o substituir: Massimiliano Allegri.Tuchel já havia atraído desconfiança da diretoria e dos torcedores após a derrota na final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique. Agora, o treinador pode ser finalmente demitido.
Com seis títulos do Campeonato Italiano e duas vezes na final da Liga dos Campeões, Allegri é visto como um treinador que iria de acordo com o que a diretoria do PSG estuda para o clube. Além disso, ele está livre no mercado e chegaria à custo zero.