Após derrota para o Manchester United, Tuchel balança no cargo e vê Allegri ameaçar seu emprego

Após a difícil derrota em casa para o Manchester United, Thomas Tuchel pode deixar o comando do Paris Saint-Germain. De acordo com o "La Gazzetta dello Sport", a direção do clube francês já tem um nome para o substituir: Massimiliano Allegri.Tuchel já havia atraído desconfiança da diretoria e dos torcedores após a derrota na final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique. Agora, o treinador pode ser finalmente demitido.