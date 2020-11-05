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Após derrota para o Leipzig, Marquinhos sai em defesa de Tuchel: 'O futebol não tem paciência'

Zagueiro brasileiro disse que o treinador do Paris Saint-Germain
fez a melhor temporada da história do clube...

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 13:06

LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 13:06
Crédito: Ronny HARTMANN / AFP
Após mais uma derrota do Paris Saint-Germain na fase de grupos da Liga dos Campeões, Marquinhos foi questionado sobre o desempenho de Thomas Tuchel. Para o zagueiro brasileiro, o treinador tem a confiança do grupo.
- Nós sabemos como é o futebol, mas ele é o treinador que fez a melhor temporada da história do clube. O futebol não tem paciência. Precisamos nos concentrar na realidade. Tuchel é o nosso treinador e temos confiança nele. Se não der certo, não é por causa dele, os jogadores também podem fazer melhor - disse o brasileiro.Com a derrota para o RB Leipzig, o Paris Saint-Germain continuou com apenas três pontos em nove disputados. Em casa, também perdeu para o Manchester United.

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