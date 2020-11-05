Após derrota para o Leipzig, Marquinhos sai em defesa de Tuchel: 'O futebol não tem paciência'

Após mais uma derrota do Paris Saint-Germain na fase de grupos da Liga dos Campeões, Marquinhos foi questionado sobre o desempenho de Thomas Tuchel. Para o zagueiro brasileiro, o treinador tem a confiança do grupo.

- Nós sabemos como é o futebol, mas ele é o treinador que fez a melhor temporada da história do clube. O futebol não tem paciência. Precisamos nos concentrar na realidade. Tuchel é o nosso treinador e temos confiança nele. Se não der certo, não é por causa dele, os jogadores também podem fazer melhor - disse o brasileiro.Com a derrota para o RB Leipzig, o Paris Saint-Germain continuou com apenas três pontos em nove disputados. Em casa, também perdeu para o Manchester United.