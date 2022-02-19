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Após derrota para o lanterna, Atlético de Madrid se recupera no Espanhol e vence o Osasuna com facilidade

Time de Diego Simeone faz boa partida fora de casa e conquista importante vitória para seguir firme na briga por uma vaga na próxima edição da Champions League...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 15:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 15:37
Depois de perder para o lanterna Levante no meio de semana pelo Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid encarou o Osasuna neste sábado e venceu. Fora de casa, os comandados de Diego Simeone bateram a equipe da Navarra por 3 a 0, com gols de João Félix, Luis Suárez e Ángel Correa.O início de jogo não poderia ser melhor para o Atlético de Madrid, que abriu o marcador com apenas três minutos. Depois de cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, o goleiro Sergio Herrera afastou mal e o português João Félix aproveitou o rebote para balançar as redes.
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Ao melhor estilo Simeone, o Atlético marcou mais duas vezes em contra-ataques no segundo tempo. Primeiro João Félix achou Suárez, que viu o goleiro adiantado e marcou um golaço da intermediária. No fim, Correa, que saiu do banco, recebeu de Koke e tocou por cobertura na saída do goleiro.
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O Atlético de Madrid volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Manchester United, no Wanda Metropolitano, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. O Osasuna, por sua vez, tem compromisso somente no dia 27, contra a Real Sociedad, fora de casa, pela La Liga.
Crédito: AtléticodeMadridchegouaos42pontoscomavitóriasobreoOsasuna(Foto:ANDERGILLENEA/AFP

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