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Campeonato Brasileiro

Após derrota para Fla, Mano Menezes deixa o comando do Palmeiras

Flamengo derrubou o segundo técnico do Palmeiras na temporada. Desta vez, Mano Menezes não aguentou a pressão após a derrota por 3 a 1 para o time rubro-negro, neste domingo (1º), e não é mais o dono do cargo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2019 às 21:34

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 21:34

Mano Menezes avaliou desempenho do time palmeirense contra o Santos Crédito: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação
O Flamengo derrubou o segundo técnico do Palmeiras na temporada. Desta vez, Mano Menezes não aguentou a pressão após a derrota por 3 a 1 para o time rubro-negro, neste domingo (1º), e não é mais o dono do cargo.
A narrativa é semelhante ao que aconteceu no primeiro turno, quando Luiz Felipe Scolari não resistiu ao revés por 3 a 0 sofrido no Maracanã.
No geral, Mano acumulou 11 vitórias, 5 empates e 4 derrotas em 20 jogos à frente do clube. Três dos quatro resultados negativos vieram justamente nos últimos três jogos da equipe alviverde, que também está a cinco duelos sem triunfar.

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Mano Menezes durante treino do Palmeiras Divulgação/Ag. Palmeiras Mano Menezes durante treino do Palmeiras      Neste domingo, ele foi alvo de críticas dos torcedores durante a partida e a Polícia Militar chegou a intervir para conter alguns palmeirenses mais exaltados, posicionados atrás do banco de reservas do treinador.
O aproveitamento de Mano foi de 63,3%, semelhante ao de Felipão quando deixou o cargo (69,7% em 76 jogos).
Ele foi o oitavo técnico do Palmeiras nos últimos cinco anos, período em que Alexandre Mattos comanda a diretoria de futebol do clube alviverde.
Mano foi contratado em setembro, para suceder o técnico então campeão brasileiro pela equipe alviverde.
Antes, ele estava no Cruzeiro, onde foi bicampeão da Copa do Brasil, mas não fazia uma boa temporada e brigava para contra o rebaixamento (situação que se mantém atualmente, já após uma rápida passagem de Abel Braga, demitido pelo clube
No Palmeiras, a pressão é grande também contra Mattos e o presidente, Maurício Galiotte. Ambos foram alvos de protesto da torcida nos últimos dias, inclusive durante o jogo contra deste domingo.
A principal reclamação é de que a equipe alviverde poderia render mais, pelo investimento feito no elenco. Em comparação com o Flamengo, por exemplo, equipe que tem poderio financeiro semelhante, a diferença é grande.
Os novos jogadores trazidos pela equipe rubro-negra para a temporada jogaram o triplo e marcaram o quíntuplo de gols que os contratados pelo clube alviverde.
Além disso, o Flamengo foi campeão do Brasileiro e da Libertadores neste ano enquanto o Palmeiras, em que pese dois títulos do Nacional nas últimas quatro temporadas, não conseguiu bons resultados no torneio continental.

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