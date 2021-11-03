Após derrota, Oblak comenta sobre situação do Atlético de Madrid na Champions: 'Não será fácil'

Crédito: OLI SCARFF / AFP

A derrota do Atlético de Madrid para o Liverpool por 2 a 0 nesta quarta-feira agravou a situação da equipe espanhola na Champions League. Com quatro pontos, os colchoneros ocupam a terceira colocação do Grupo B, e o goleiro Jan Oblak comentou a situação.Veja a tabela da Champions

- Dependemos de nós mesmos. Temos de vencer os dois jogos que faltam. Não será fácil - todos nós sabemos disso - e temos que dar nossa melhor versão de nós mesmos e fazer o nosso melhor. Com a nossa qualidade, se a mostrarmos em campo, podemos vencer os dois jogos e seguir para as oitavas de final - disse o goleiro.

Oblak também criticou a atuação da equipe do Atlético de Madrid, e lamentou por sofrer 'dois gols fáceis' para o Liverpool durante o jogo. Ainda assim, o goleiro acredita em melhores resultados.

- Hoje, os dois gols foram fáceis demais - todos nós sabemos disso, toda a equipe sabe. Eu não sei o que está acontecendo. Temos que melhorar nesse aspecto e tenho certeza que assim que melhorarmos na retaguarda, teremos melhores resultados. Isso é difícil de explicar; é toda a equipe, não é apenas um jogador, mas toda a equipe, e todos nós temos que fazer melhor para sofrer o mínimo de gols possível - adicionou.

O arqueiro da equipe espanhola demonstrou que acredita na capacidade do Atlético de Madrid para conseguir a classificação ao mata-mata da Champions League.

- Eles marcaram dois gols fáceis contra nós, o que não pode acontecer. Depois de dois gols como esse é difícil voltar, especialmente com menos jogadores. Então a sensação não é das melhores, mas acho que a equipe lutou. Fizemos tudo o que podíamos. No final perdemos por 2 a 0, mas ainda está em aberto [o grupo]. Dependemos de nós próprios e temos de vencer os dois jogos que virão - falou Oblak.