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Após derrota, Oblak comenta sobre situação do Atlético de Madrid na Champions: 'Não será fácil'

Goleiro do Atlético de Madrid falou sobre as chances de classificação da equipe espanhola para o mata-mata da Champions League...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 19:38

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 19:38

Crédito: OLI SCARFF / AFP
A derrota do Atlético de Madrid para o Liverpool por 2 a 0 nesta quarta-feira agravou a situação da equipe espanhola na Champions League. Com quatro pontos, os colchoneros ocupam a terceira colocação do Grupo B, e o goleiro Jan Oblak comentou a situação.Veja a tabela da Champions
- Dependemos de nós mesmos. Temos de vencer os dois jogos que faltam. Não será fácil - todos nós sabemos disso - e temos que dar nossa melhor versão de nós mesmos e fazer o nosso melhor. Com a nossa qualidade, se a mostrarmos em campo, podemos vencer os dois jogos e seguir para as oitavas de final - disse o goleiro.
Oblak também criticou a atuação da equipe do Atlético de Madrid, e lamentou por sofrer 'dois gols fáceis' para o Liverpool durante o jogo. Ainda assim, o goleiro acredita em melhores resultados.
- Hoje, os dois gols foram fáceis demais - todos nós sabemos disso, toda a equipe sabe. Eu não sei o que está acontecendo. Temos que melhorar nesse aspecto e tenho certeza que assim que melhorarmos na retaguarda, teremos melhores resultados. Isso é difícil de explicar; é toda a equipe, não é apenas um jogador, mas toda a equipe, e todos nós temos que fazer melhor para sofrer o mínimo de gols possível - adicionou.
O arqueiro da equipe espanhola demonstrou que acredita na capacidade do Atlético de Madrid para conseguir a classificação ao mata-mata da Champions League.
- Eles marcaram dois gols fáceis contra nós, o que não pode acontecer. Depois de dois gols como esse é difícil voltar, especialmente com menos jogadores. Então a sensação não é das melhores, mas acho que a equipe lutou. Fizemos tudo o que podíamos. No final perdemos por 2 a 0, mas ainda está em aberto [o grupo]. Dependemos de nós próprios e temos de vencer os dois jogos que virão - falou Oblak.
​​​​A Champions League agora terá uma pausa de três semanas e volta somente no fim de novembro. No dia 24, o Liverpool encara o Porto, mais uma vez em casa, enquanto o Atlético de Madrid, também sob seus domínios, tem compromisso com o Milan.

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