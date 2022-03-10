Após derrota no Gre-Nal, Roger Machado reconhece desempenho ruim do Grêmio: 'Ficamos devendo'

Uma semana para esquecer. Após a derrota por 1 a 0 para o Internacional nesta quarta-feira (09), no Beira-Rio, o Grêmio chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória, o segundo no Gauchão. No fim de semana, empate contra o Novo Hamburgo, fora de casa. Já na última terça, uma eliminação precoce na primeira fase da Copa do Brasil para o Mirassol.

Em coletiva após o revés no Gre-Nal 435, o técnico Roger Machado criticou principalmente o 1º tempo do Imortal, destacando as dificuldades encontradas tanto coletivamente quanto individualmente.

- O que me preocupou foi a postura tática que nós decidimos adotar. A gente sucumbiu. O controle da partida nós não tivemos, entre outras coisas a gente teve muitos jogadores mal tecnicamente. Não conseguíamos controlar a bola no 1º tempo, não conseguíamos uma sequência de três ou quatro passes. A gente não conseguiu conter o internacional mas também muito pelo mal momento técnico da maioria dos jogadores no primeiro tempo - afirmou Roger Machado.