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Após derrota no Gre-Nal, Roger Machado reconhece desempenho ruim do Grêmio: 'Ficamos devendo'

Técnico do Imortal enfatizou principalmente o 1º tempo, momento em que a equipe teve maiores dificuldades frente ao Internacional...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 00:55

Publicado em 10 de Março de 2022 às 00:55

Uma semana para esquecer. Após a derrota por 1 a 0 para o Internacional nesta quarta-feira (09), no Beira-Rio, o Grêmio chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória, o segundo no Gauchão. No fim de semana, empate contra o Novo Hamburgo, fora de casa. Já na última terça, uma eliminação precoce na primeira fase da Copa do Brasil para o Mirassol.
Em coletiva após o revés no Gre-Nal 435, o técnico Roger Machado criticou principalmente o 1º tempo do Imortal, destacando as dificuldades encontradas tanto coletivamente quanto individualmente.
- O que me preocupou foi a postura tática que nós decidimos adotar. A gente sucumbiu. O controle da partida nós não tivemos, entre outras coisas a gente teve muitos jogadores mal tecnicamente. Não conseguíamos controlar a bola no 1º tempo, não conseguíamos uma sequência de três ou quatro passes. A gente não conseguiu conter o internacional mas também muito pelo mal momento técnico da maioria dos jogadores no primeiro tempo - afirmou Roger Machado.
O técnico falou em relação a expectativa por reforços. Segundo Roger, existe uma busca no mercado, mas que a prioridade atual é acertar o time com as peças que possui atualmente, buscando elevar a moral dos jogadores do elenco para a sequência de jogos.

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