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futebol

Após derrota no Dérbi, Jadson ironiza Tiago Nunes: '#Guardiolabrasileiro'

Ex-meia do Corinthians ironizou o técnico do Timão em seu story do Instagram. Vale lembrar que meia foi dispensado do clube com a chegada do treinador no começo do ano...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 21:50

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 21:50
Crédito: Reprodução/Instagram
A derrota do Corinthians por 2 a 0 para o Palmeiras, na Neo Química Arena, rendeu uma provocação do meia Jadson ao técnico do Tiago Nunes.
Após a partida, o ex-jogador do Timão postou em seu stories do Instagram uma foto do comandante alvinegro com a legenda: '#Guardiolabrasileiro', fazendo referência ao técnico catalão Pep Guardiola, atualmente no Manchester City.
Vale lembrar que o meia foi dispensado do Corinthians pela comissão técnica de Tiago, logo na chegada do treinador ao clube. Além do então camisa dez, também foi dispensado o volante Ralf, até então, xodós da torcida alvinegra.
O Corinthians agora, está na 13ª colocação do Brasileirão, com nove pontos. A equipe enfrenta o Fluminense, fora de casa, no próximo domingo, às 16h.

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