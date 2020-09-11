Após derrota no Dérbi, Jadson ironiza Tiago Nunes: '#Guardiolabrasileiro'

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A derrota do Corinthians por 2 a 0 para o Palmeiras, na Neo Química Arena, rendeu uma provocação do meia Jadson ao técnico do Tiago Nunes.

Após a partida, o ex-jogador do Timão postou em seu stories do Instagram uma foto do comandante alvinegro com a legenda: '#Guardiolabrasileiro', fazendo referência ao técnico catalão Pep Guardiola, atualmente no Manchester City.

Vale lembrar que o meia foi dispensado do Corinthians pela comissão técnica de Tiago, logo na chegada do treinador ao clube. Além do então camisa dez, também foi dispensado o volante Ralf, até então, xodós da torcida alvinegra.