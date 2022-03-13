Após derrota no clássico, torcedores no Náutico tentam invadir vestiários dos Aflitos

Através das suas redes sociais, o zagueiro Carlão, do Náutico, fez um triste relato onde torcedores do Timbu agiram de forma intimidatória quando ele e as pessoas que com ele estavam deixando o local do clássico contra o Sport. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIniciando a postagem destacando o fato de ser formado nas categorias de base do clube, algo que potencializaria seu desejo de demonstrar serviço no time profissional, o defensor detalhou que os responsáveis pelas intimidações chegaram, inclusive, a jogar uma garrafa de vidro no pé de seu cunhado, uma criança de apenas quatro anos de idade.

Tamanha foi a tensão do momento que, diante do risco iminente, ele precisou voltar aos vestiários do Estádio dos Aflitos para somente sair em momento de maior segurança.

Além do que foi postado pelo defensor de 21 anos de idade, imagens foram feitas na porta dos vestiários da casa do Alvirrubro onde torcedores tentaram, sem sucesso, invadir as dependências do local e precisaram ser contidos pela força policial.

Essa é a terceira grande situação de violência causada por torcedores do clube recifense. No último mês de fevereiro, a queda na Copa do Brasil e uma derrota para o Retrô, essa pelo Pernambucano, geraram atos como a quebra do vidro do veículo que transportava a delegação do Náutico e até mesmo um desentendimento frontal com jogadores do plantel que quase evoluiu para uma briga generalizada.