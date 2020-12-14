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futebol

Após derrota no clássico, São Paulo se reapresenta de olho no Atlético-MG

Elenco tricolor voltou aos trabalhos nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda. Time terá mudanças no ataque, já que Luciano será desfalque por estiramento na perna direita...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 16:44

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 16:44

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo voltou aos treinamentos nesta segunda-feira no CT da Barra Funda, após a derrota para o Corinthians, por 1 a 0, na Neo Química Arena. Os titulares no Majestoso fizeram um trabalho na academia, enquanto os reservas foram a campo realizar um treinamento com bola.
Veja as chances para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão
A grande dúvida na cabeça do técnico Fernando Diniz para o confronto direto contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (16), no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, é quem comandará o ataque na vaga de Luciano, que teve um estiramento no adutor detectado e será desfalque.Pablo deve ser o substituto do artilheiro da equipe no Brasileirão. O camisa nove vem entrando no decorrer das partidas e inclusive substituiu Luciano no Majestoso, ainda na primeira etapa. Vitor Bueno também briga pela vaga, mas deve ficar entre os reservas.
O São Paulo permanece na liderança do Brasileirão, com 50 pontos. A vantagem para o vice-líder Atlético-MG, é de quatro pontos, já que o Galo está com 46 pontos conquistados.

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