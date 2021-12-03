Após derrota no clássico para o Sporting, torcedores do Benfica vaiam e pedem demissão de Jesus

A torcida do Benfica ficou indignada com a derrota para o Sporting, nesta sexta-feira, no clássico de Lisboa, por 3 a 1, no Campeonato Português. Ao fim do jogo, os torcedores presentes no Estádio da Luz balançaram lenços brancos, em tradicional gesto de revolta, e pediram a demissão do técnico Jorge Jesus, ventilado recentemente em um possível retorno ao Flamengo.

>>> Confira as últimas do mercado da bolaO Benfica vem de campanha ruim no torneio nacional e se distanciou dos rivais e do Porto na tabela de classificação com o revés. Os Encarnados estão em 3º, com 31 pontos, quatro a menos que a dupla, que tem 35 - o Porto lidera devido ao saldo de gols.