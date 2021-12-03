Após derrota no clássico para o Sporting, torcedores do Benfica vaiam e pedem demissão de Jesus

A torcida do Benfica ficou indignada com a derrota para o Sporting, nesta sexta-feira, no clássico de Lisboa, por 3 a 1, no Campeonato Português. Ao fim do jogo, os torcedores presentes no Estádio da Luz balançaram lenços brancos, em tradicional gesto de revolta, e pediram a demissão do técnico Jorge Jesus, ventilado recentemente em um possível retorno ao Flamengo.
>>> Confira as últimas do mercado da bolaO Benfica vem de campanha ruim no torneio nacional e se distanciou dos rivais e do Porto na tabela de classificação com o revés. Os Encarnados estão em 3º, com 31 pontos, quatro a menos que a dupla, que tem 35 - o Porto lidera devido ao saldo de gols.
Pressionado, Jorge Jesus tem uma série de jogos decisivos com o time da capital portuguesa no mês de dezembro. Na quarta-feira, joga a vida na Liga dos Campeões, contra o Dínamo de Kiev, em casa. Caso vença, avançará ao mata-mata se o Barcelona não ganhar do Bayern de Munique na Alemanha. Em âmbito doméstico, enfrenta o Porto em sequência: dia 23, pelas oitavas de final da Copa de Portugal, e dia 30, pelo Campeonato Português. Na temporada passada, o Benfica não ganhou nenhum título.