Após derrota no clássico contra o Santos, torcida organizada do São Paulo protesta nas redes sociais

Depois da derrota do São Paulo diante do Santos, neste domingo (20), na Vila Belmiro, a organizada 'Torcida Independente' fez um protesto nas redes sociais, cobrando melhor desempenho do time, que ainda não venceu no Brasileirão.
Entre as reclamações da organizada, o rendimento de alguns jogadores foi criticado, como é o caso de Liziero, que falhou no lance do segundo gol da equipe santista na partida.
A condição física dos atletas também foi criticada pela Torcida Independente. O Tricolor já conta com três desfalques por lesão e, contra o Santos, dois jogadores deixaram o gramado com dores.
Na publicação, feita no perfil oficial da instituição, a torcida organizada ressalta que, segundo a Independente, os ídolos do clube são os torcedores. Criticando os jogadores, o texto termina com: 'Aqui só se torce para o São Paulo'.
Confira, na íntegra, o texto: Ainda sem vencer no Brasileirão, o São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (23), às 19h, para enfrentar o Cuiabá. O jogo acontece no Morumbi e é válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.