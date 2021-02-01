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Após derrota, Neymar afirma que baladas são indispensáveis

Brasileiro marcou dois gols no último domingo na derrota do PSG para o Lorient, apareceu em programa francês e revelou que festas exercem equilíbrio em sua vida...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 12:23

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 12:23

Crédito: Neymar não abre mão de baladas (DAMIEN MEYER / AFP
Após a derrota do Paris Saint-Germain para o Lorient pelo Campeonato Francês, Neymar apareceu no programa "Sept à Huit", da TF1, e afirmou que as festas são indispensáveis na sua vida. O atleta justificou dizendo que os jogadores não podem pensar somente em futebol e merecem ter momentos de lazer.- Eu sei quando posso e quando não posso. Há vários anos estou no topo. Na minha opinião, se focarmos muito no futebol, acabamos explodindo. Nunca posso desistir de uma festa.​> Veja a tabela da Ligue 1
​O atacante também comentou sobre seu momento em Paris e no PSG após ter sido centro de polêmica quando quis sair da entidade comandada por Nasser Al-Khelaifi e voltar para o Barcelona.
- Mudou muito. Não sei dizer exatamente o motivo, não sei se sou eu ou outra coisa. Eu me adaptei, estou mais calmo e quero ficar no Paris Saint-Germain. Espero que Mbappé também fique.
Neymar volta a jogar nesta quarta-feira contra o Nimes e busca retomar a liderança da Ligue 1. O brasileiro também tem o desejo de voltar a atuar em uma decisão de Champions League e buscar o título inédito para o PSG e ficar marcado na história.

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