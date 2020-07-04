Após derrota, Liverpool encara Aston Villa desesperado na zona da degola

Crédito: Mané foi responsável por decretar vitória do Liverpool no primeiro turno (BIRMINGHAM, REINO UNIDO

Após sofrer uma estrondosa derrota por 4 a 0 para o Manchester City, o Liverpool volta a campo neste domingo para encarar o Aston Villa, às 12h30 (horário de Brasília), em Anfield. Os Reds não tem mais pretensões na competição, pois já são campeões e estão eliminados de todos os outros torneios, mas o rival busca, incessantemente, fugir da zona do rebaixamento, apesar dos últimos resultados ruins.

Jurgen Klopp quer seguir vencendo e adotou o mesmo discurso antes do jogo contra o Manchester City. O adversário é mais fraco do que o último enfrentado, mas vontade não irá faltar do outro lado e o alemão quer a mesma mentalidade que sua equipe teve ao longo da temporada e também comentou sobre a entrada de jovens atletas.

- Nós queremos ganhar jogos de futebol e para isso preciso colocar os melhores jogadores em campo. Quando jovens atletas fazem parte desses melhores jogadores, eles estarão em campo logo. Eles são nosso futuro. Eles não vão jogar agora porque quero vê-los em um jogo de Premier League. Nós não damos presente de natal. Nós queremos fazer isso porque os garotos são muito bons.

O Aston Villa está apenas um ponto atrás do Watford e pode sair da zona da degola caso vença os campeões e o Chelsea triunfe sobre o adversário direto na luta pelo rebaixamento. O técnico Dean Smith sabe da dificuldade que será a partida.

- Temos crença e determinação total. A força mental e a crença estão aqui, eu quero que os jogadores mostrem mais personalidade com a bola. Eles (Liverpool) estão doloridos pela derrota por 4 a 0. Eu vi (o jogo) como Klopp viu. Eles tiveram tantas chances quanto o Manchester City e sua atitude estava correta. Nós temos uma chance, nós fizemos o Liverpool trabalhar muito duro (na derrota no primeiro turno) e estivemos a três minutos de conquistar a vitória.