Após demissão de treinador, Wayne Rooney assume como técnico interino no Derby County

Wayne Rooney vai encarar um novo desafio na carreira no Derby County. Segundo o "Daily Mail", após a demissão de Phillip Cocu, o atacante estará à beira do campo para enfrentar o Bristol no próximo sábado, como treinador interino da equipe.
Vale destacar que Rooney já exercia função de assistente na comissão técnica desde sua contratação, no início do ano. Será a primeira vez que o atacante inglês irá atuar como o técnico de um time.
- Lamento que Phillip Cocu e a sua equipa tenham deixado o clube. Quero lhe agradecer pessoalmente por toda a ajuda e encorajamento. O mais importante agora é estabilizar a equipe e começar a subir na classificação. Pediram para fazer parte da equipe técnica para ajudar na preparação para o jogo contra o Bristol, no próximo sábado. Vamos falar com os jogadores na segunda-feira - disse Rooney, em comunicado ao jornal inglês Daily Mail.
Derby County ocupa a lanterna da segunda divisão do Campeonato Inglês. Aos 35 anos, Rooney segue como jogador e interino por pouco tempo. O clube planeja contratar um novo treinador já na próxima semana.