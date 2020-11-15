Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após demissão de treinador, Wayne Rooney assume como técnico interino no Derby County
Após demissão de treinador, Wayne Rooney assume como técnico interino no Derby County

LanceNet

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 13:11

Crédito: Rooney assume como interino do Derby County - Divulgação/DC United
Wayne Rooney vai encarar um novo desafio na carreira no Derby County. Segundo o "Daily Mail", após a demissão de Phillip Cocu, o atacante estará à beira do campo para enfrentar o Bristol no próximo sábado, como treinador interino da equipe.
Vale destacar que Rooney já exercia função de assistente na comissão técnica desde sua contratação, no início do ano. Será a primeira vez que o atacante inglês irá atuar como o técnico de um time.
- Lamento que Phillip Cocu e a sua equipa tenham deixado o clube. Quero lhe agradecer pessoalmente por toda a ajuda e encorajamento. O mais importante agora é estabilizar a equipe e começar a subir na classificação. Pediram para fazer parte da equipe técnica para ajudar na preparação para o jogo contra o Bristol, no próximo sábado. Vamos falar com os jogadores na segunda-feira - disse Rooney, em comunicado ao jornal inglês Daily Mail.
Derby County ocupa a lanterna da segunda divisão do Campeonato Inglês. Aos 35 anos, Rooney segue como jogador e interino por pouco tempo. O clube planeja contratar um novo treinador já na próxima semana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados